В сардельках - фекалии: врач раскрыла шокирующие факты о составе популярной еды

Сосиски и сардельки: неожиданный источник белка

По словам гастроэнтеролога, сосиски и сардельки - это продукты, которых лучше избегать. Она поделилась потрясающей информацией с одной из лекций, где спросила врачей, куда исчезает куриный помет с птицеферм.

Оказывается, кроме использования на удобрения (хотя и это уже менее актуально), из птичьего помета формируют блоки, которые могут применяться не только как топливо, но и в пищевой промышленности.

"В фекалиях очень много микроорганизмов и протеина. Их дезинфицируют и получают полноценный белок, который добавляют в те же сардельки", - пояснила врач, указывая на неочевидные ингредиенты в составе привычных продуктов.

"Мясо" из нефти и масло, которое не горчит

Еще более впечатляющей является информация о том, что сегодня даже мясо могут производить из нефти.

Процесс выглядит так: в жирную, нерастворимую в воде нефть, которая выливается, например, из танкера, добавляют специальные грибки, в частности Candida. Эти грибки потребляют нефть, превращая ее в белковую массу. Эту массу затем очищают, и из нее формируют "мясо".

Такое искусственное "мясо" легко отличить от натурального: оно не имеет косточек, прожилок, является нежирным, прозрачным и продается мелкими кусками.

Хотя по набору аминокислот это "вполне нормальный продукт", его происхождение вызывает много вопросов.

Кроме того, из нефти изготавливают и масло, которое используют для жарки чипсов и различных снеков. Именно поэтому эти продукты не горчат и не являются жирными на ощупь, даже если лежат год-другой. Это происходит из-за использования олестры - масла, полученного из нефти, ведь любой натуральный жир со временем горчит.

Такие заявления вызывают серьезные опасения относительно качества массовых продуктов питания. Эксперты советуют внимательно читать состав, выбирать минимально обработанную пищу и уменьшить потребление обработанного мяса и снеков.