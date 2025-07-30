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В сардельках - фекалии: врач раскрыла шокирующие факты о составе популярной еды

Среда 30 июля 2025 07:48
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В сардельках - фекалии: врач раскрыла шокирующие факты о составе популярной еды Какое мясо нельзя есть и почему (фото: Freepik)
Автор: Людмила Жукова, Ірина Сандул

Сосиски, сардельки, чипсы и снеки давно стали привычным дополнением к рациону многих украинцев. Но, как утверждает врач-диетолог, за яркими обертками и аппетитным видом скрываются опасные для здоровья ингредиенты.

В интервью для РБК-Украина заслуженный врач Украины, профессор и диетолог-гастроэнтеролог Галина Анохина раскрыла шокирующие детали того, что может входить в состав мясоперерабатывающей продукции. По ее словам, одним из компонентов, которые иногда используют в производстве сарделек, является... дезинфицированный куриный помет.

Сосиски и сардельки: неожиданный источник белка

По словам гастроэнтеролога, сосиски и сардельки - это продукты, которых лучше избегать. Она поделилась потрясающей информацией с одной из лекций, где спросила врачей, куда исчезает куриный помет с птицеферм.

Оказывается, кроме использования на удобрения (хотя и это уже менее актуально), из птичьего помета формируют блоки, которые могут применяться не только как топливо, но и в пищевой промышленности.

"В фекалиях очень много микроорганизмов и протеина. Их дезинфицируют и получают полноценный белок, который добавляют в те же сардельки", - пояснила врач, указывая на неочевидные ингредиенты в составе привычных продуктов.

"Мясо" из нефти и масло, которое не горчит

Еще более впечатляющей является информация о том, что сегодня даже мясо могут производить из нефти.

Процесс выглядит так: в жирную, нерастворимую в воде нефть, которая выливается, например, из танкера, добавляют специальные грибки, в частности Candida. Эти грибки потребляют нефть, превращая ее в белковую массу. Эту массу затем очищают, и из нее формируют "мясо".

Такое искусственное "мясо" легко отличить от натурального: оно не имеет косточек, прожилок, является нежирным, прозрачным и продается мелкими кусками.

Хотя по набору аминокислот это "вполне нормальный продукт", его происхождение вызывает много вопросов.

Кроме того, из нефти изготавливают и масло, которое используют для жарки чипсов и различных снеков. Именно поэтому эти продукты не горчат и не являются жирными на ощупь, даже если лежат год-другой. Это происходит из-за использования олестры - масла, полученного из нефти, ведь любой натуральный жир со временем горчит.

Такие заявления вызывают серьезные опасения относительно качества массовых продуктов питания. Эксперты советуют внимательно читать состав, выбирать минимально обработанную пищу и уменьшить потребление обработанного мяса и снеков.

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