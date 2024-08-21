Житель одного из сел Бучанского района нашел у себя во дворе русский гранатомет. Часть домов населенного пункта была разрушена россиянами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГСЧС в Facebook.

Как рассказали в ведомстве, им позвонил по телефону житель одного из сел Бучанского района, Киевской области. Он подметил подозрительный предмет на своем земельном участке в кустарниках.

Поскольку часть населенного пункта пострадала от вражеских атак, мужчина заподозрил, что находка может быть опасной.

Прибыв на место, пиротехническая группа Мобильного спасательного центра быстрого реагирования ГСЧС Украины подтвердила, что обнаруженный предмет – это вражеский ручной противотанковый гранатомет. Он был изъят, а угроза для жителей села устранена.

"Будьте чрезвычайно осторожны! В случае обнаружения каких-либо подозрительных предметов немедленно обращайтесь к специалистам по номеру "101". Ваши быстрые и правильные действия могут спасти жизнь", - напомнили в ГСЧС.

Фото: саперы обнаружили вражеский гранатомет возле одного из домов Киевской области (facebook.com/mrcshrdsnsukraine)

Разминирование Украины

Из-за российского вторжения в Украину и активных боевых действий наша страна загрязнена взрывоопасными предметами. Некоторые аналитики называют Украину наиболее заминированной страной в мире.

По оценкам украинской власти, около 30% территории остается заминированной и "загрязненной" неразорвавшимися боеприпасами. Ожидается, что на их ликвидацию уходит не менее 10 лет.

В апреле саперы обезвредили авиабомбу ФАБ-500, сброшенную Российской Федерацией на Донецкую область.

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