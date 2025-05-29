В Санкт-Петербурге горит стратегическое предприятие РФ: кадры с места

В городе Санкт-Петербург (РФ) в ночь на 29 мая произошел пожар на заводе "Авангард". Пожарные пытаются ликвидировать огненную ЧС на здании предприятия, которое включено в перечень стратегических в стране.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram -канал МЧС Санкт-Петербурга и российские паблики.

Отметим, что о пожаре на территории петербургского завода "Авангард" в сети сообщили еще поздно вечером накануне. Кроме того, в сети были обнародованы кадры, на которых видно черный густой дым, поднимающийся над городом из-за пожара.

При этом причина, почему произошел пожар на предприятии, не раскрывается. В российских пабликах писали, что огненное ЧП не связано с возможной воздушной атакой.

Представители местных властей не раскрывали подробности инцидента. Между тем в петербургском отделе чрезвычайников рассказали уже после часа ночи, что проходят работы по тушению пожара в производственном здании на Кондратьевском проспекте, 72.

"На 5-м этаже 6-этажного здания происходит горение на площади 100 кв. метров. Сведения о пострадавших не поступали", - говорится в заявлении МЧС Санкт-Петербурга.

Также указывалось, что к ликвидации пожара привлечено 11 единиц техники и 41 человек личного состава.

Позже местные чрезвычайники рассказали о локализации пожара на заводе "Авангард".

"Работа по полной ликвидации продолжается. Открытое горение ликвидировано", сообщили в сети представители МЧС города.

Что известно о заводе "Авангард"

Согласно данным из открытых источников, на этом научно-производственном предприятии изготавливают, в частности, радиоэлектронику, микросхемотехнику, занимаются приборостроением, производством базовых несущих конструкций радиоэлектронной аппаратуры.

ОАО "Авангард" включен в перечень стратегических и системообразующих предприятий РФ, и имеет статус Федерального научно-производственного центра в России.

В 2014 году на базе ОАО "Авангард" открыли Центр микросистемотехники. Основное здание находится в Санкт-Петербурге по адресу Кондратьевский пр., 72.