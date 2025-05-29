В Санкт-Петербурге горит стратегическое предприятие РФ: кадры с места
В городе Санкт-Петербург (РФ) в ночь на 29 мая произошел пожар на заводе "Авангард". Пожарные пытаются ликвидировать огненную ЧС на здании предприятия, которое включено в перечень стратегических в стране.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал МЧС Санкт-Петербурга и российские паблики.
Отметим, что о пожаре на территории петербургского завода "Авангард" в сети сообщили еще поздно вечером накануне. Кроме того, в сети были обнародованы кадры, на которых видно черный густой дым, поднимающийся над городом из-за пожара.
При этом причина, почему произошел пожар на предприятии, не раскрывается. В российских пабликах писали, что огненное ЧП не связано с возможной воздушной атакой.
Представители местных властей не раскрывали подробности инцидента. Между тем в петербургском отделе чрезвычайников рассказали уже после часа ночи, что проходят работы по тушению пожара в производственном здании на Кондратьевском проспекте, 72.
"На 5-м этаже 6-этажного здания происходит горение на площади 100 кв. метров. Сведения о пострадавших не поступали", - говорится в заявлении МЧС Санкт-Петербурга.
Также указывалось, что к ликвидации пожара привлечено 11 единиц техники и 41 человек личного состава.
Позже местные чрезвычайники рассказали о локализации пожара на заводе "Авангард".
"Работа по полной ликвидации продолжается. Открытое горение ликвидировано", сообщили в сети представители МЧС города.
Что известно о заводе "Авангард"
Согласно данным из открытых источников, на этом научно-производственном предприятии изготавливают, в частности, радиоэлектронику, микросхемотехнику, занимаются приборостроением, производством базовых несущих конструкций радиоэлектронной аппаратуры.
ОАО "Авангард" включен в перечень стратегических и системообразующих предприятий РФ, и имеет статус Федерального научно-производственного центра в России.
В 2014 году на базе ОАО "Авангард" открыли Центр микросистемотехники. Основное здание находится в Санкт-Петербурге по адресу Кондратьевский пр., 72.
Напомним, этой зимой в Москве прогремели взрывы и произошел сильный пожар на территории большого ангара.
В апреле в российском городе Петрозаводск загорелся судостроительный завод.
Также сообщалось, что в прошлом году в порту Санкт-Петербурга загорелся ледокол "Ермак".
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