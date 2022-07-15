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"Санітарна обробка територій": Арестович розповів про нічні удари ЗСУ по окупантам

Фото: Олексій Арестович, радник голови Офісу президента (facebook.com/assistantschool)
Автор: Сергій Пишкін

Цієї ночі наші захисники завдали низку ударів по окупантах на тимчасово окупованих територіях Херсонської та Луганської областей.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку радника голови Офісу президента Олексія Арестовича.

За словами Арестовича, наші бійці завдали удару по військові техніці російських військових в Дар'ївці Херсонської області. Також було знищено техніку й командно-штабні машини ворога в Новій Маячці.

В Кадіївці Луганської області українські бійці влучили в склад боєприпасів, який після цього детонував ще протягом двох годин.

"Санітарна обробка території продовжується", - пише радник голови Офісу президента.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що з початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України, наші бійці ліквідували близько 38 тисяч окупантів.

Також цієї ночі авіація ЗСУ на півдні завдала чотири удари по скупченнях живої сили і техніки ворога.

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