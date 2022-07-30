Санду прямо звинуватила Росію у вбивстві військовополонених в Оленівці

Президент Молдови Майя Санду вважає Росію винною в масовому вбивстві українських полонених в окупованій Оленівці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на її Twitter .

"Вражена і налякана вбивством Росією українських військовополонених у виправній установі в Оленівці. Ця невиправдана війна проти України є серйозним порушенням міжнародного права і порушенням прав людини. Ми рішуче засуджуємо її дії та закликаємо до міжнародного розслідування і санкцій", - зазначила Санду.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Україна вимагає провести міжнародне розслідування і чекає від РФ список жертв теракту в Оленівці. На сьогодні відомо про загибель 50 українських військовополонених.

Також стало відомо, що ООН готова направити своїх експертів для розслідування.

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