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Найвищий показник з січня. В Британії зафіксували різкий стрибок випадків COVID

Автор: Андрій Василюк

Велика Британія 28 червня зареєструвала 22 868 випадків COVID-19 за попередню добу. Це є найвищим показником з 30 січня 2021 року.

Про це повідомляє Sky News.

Це найвищий щоденний показник з 30 січня, коли було зафіксовано 23 275 випадків інфекції - це значний стрибок у кількості випадків, зазначає телеканал. Вчора було зареєстровано близько 14 876 випадків за попередню добу.

Урядові дані також показують, що за добу було введено ще 139 712 перших доз вакцини проти коронавірусу, а також 123 555 других доз.

На цю мить у Великій Британії введено 44 454 511 перших доз, тоді як 32 583 746 повністю вакциновані від коронавірусу.

Зазначимо, уряд Великої Британії розглядає можливість зробити вакцинацію від коронавірусу обов'язковою для медичних працівників. На думку урядовців, це може допомогти зупинити поширення COVID-19 в лікарнях.

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Коронавірус