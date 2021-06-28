Найвищий показник з січня. В Британії зафіксували різкий стрибок випадків COVID

Велика Британія 28 червня зареєструвала 22 868 випадків COVID-19 за попередню добу. Це є найвищим показником з 30 січня 2021 року.

Це найвищий щоденний показник з 30 січня, коли було зафіксовано 23 275 випадків інфекції - це значний стрибок у кількості випадків, зазначає телеканал. Вчора було зареєстровано близько 14 876 випадків за попередню добу.

Урядові дані також показують, що за добу було введено ще 139 712 перших доз вакцини проти коронавірусу, а також 123 555 других доз.

На цю мить у Великій Британії введено 44 454 511 перших доз, тоді як 32 583 746 повністю вакциновані від коронавірусу.