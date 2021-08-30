Duster отримав "екстремальну" версію

Європейська модифікація Renault Duster, що випускається під брендом Dacia, отримала лімітовану комплектацію Extreme Limited Edition.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-сайт Dacia.
Ще у червні Dacia представила оновлений кросовер Duster другого покоління, який отримав незначні візуальні та технологічні оновлення. Тепер же компанія представила нове виконання Extreme Limited Edition.
Dacia вже не вперше підігріває попит на кросовер спеціальними виданнями. До Extreme європейським покупцям пропонувалися обмежені версії 15 Years, Techroad, SE Twenty і Black Collector.
Всередині також з'явилися помаранчеві акценти. Сидіння і дверні карти оббиті тканиною з помаранчевої прострочкою. Базуючись на флагманській комплектації Prestige, стандартне обладнання автомобіля включає 8-дюймовий сенсорний екран з інформаційно-розважальною системою Media Nav, Круїз-контроль, два порти USB і повний електропакет.
Вихід на ринок Duster Extreme запланований на 2022 рік. Тираж лімітованої версії не повідомляється, але навряд чи він перевищить 2-3 тис.екземплярів - за аналогією з попередніми спеціальними виданнями.
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