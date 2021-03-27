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"Найкривавіший день протестів": сили безпеки М'янми вбили більше 100 демонстрантів

Автор: Инна Собора

у ході протестів У суботу сили безпеки М'янми вбили 114 осіб. Це "найкривавіший день насильства" за часів військового перевороту, який відбувся у минулому місяці.

Про це повідомляє Reuters.

В країні сьогодні відзначали День збройних сил. Старший генерал Мін Аунг Хлаинг, лідер хунти, заявив під час параду з нагоди свята, що військові будуть "захищати людей" і "прагнути до демократії".

Новинний портал Myanmar Now повідомив, що 114 осіб були вбиті по всій країні в ході придушення протестів.

За даними сайті, не менше 40 осіб, у тому числі 13-річна дівчинка, були вбиті в Мандалаї і не менше 27 осіб були вбиті в Янгоні. Раніше повідомлялося, що серед мертвих в Мандалаї був хлопчик п'яти років, але пізніше з'явилися суперечливі повідомлення про те, що він, можливо, вижив. Ще один 13-річний підліток був серед загиблих в центральному районі Сагаін.

В результаті жертв в суботу кількість мирних жителів, загиблих після перевороту, перевищить 440 осіб.

Раніше повідомлялося, що військові в М'янмі передадуть владу в країні після того, як там пройдуть нові і чесні вибори.

Нагадаємо, 1 лютого після виборів в М'янмі військові захопили владу і заарештували президента. Вони влаштували переворот, через який на вулицях почалися протести.

Також повідомлялося, що Європейський союз готується розширити санкції стосовно військових М'янми у відповідь на переворот.

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