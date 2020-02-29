Найбагатші люди світу через коронавірус збідніли на 444 млрд доларів за тиждень

П'ятсот найбагатших людей світу за тиждень сумарно втратили 444 млрд доларів США через поширення коронавірусу. Про це повідомляє агентство Вloomberg з посиланням на джерела.

Найбільших втрат зазнали три найбагатші людини у світі - глава компанії Amazon Джефф Безос, співзасновник корпорації Microsoft Білл Гейтс і президент групи компаній LVMH Бернар Арно. Їхній сумарний статок скоротився приблизно на 30 млрд доларів.

Глава компанії Tesla Ілон Маск, який посідає 25-е місце в списку найбагатших людей планети, за тиждень втратив 9 млрд доларів в результаті падіння вартості акцій його компанії.

Засновник Facebook Марк Цукерберг втратив понад 6,5 млрд доларів.

Нагадаємо, світові ринки акцій продовжують падати під загрозою світової рецесії через поширення коронавірусу. Минулий тиждень став найгіршим після світової фінансової кризи 2008 року. Біржова паніка через коронавірус призвела до втрат 5 трлн доларів.

Як повідомляло РБК-Україна, Міністерство розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України розглядає два найбільш ймовірні сценарії розвитку ситуації з коронавірусом Covid-19: з локалізацією хвороби на відносно обмеженій території та її подальше поширення.