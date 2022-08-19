Самосуд РФ над "азовцями" в Маріуполі: ГУР попередило про повторення трагедії в Оленівці

Російські окупанти можуть завдавати ракетний удар по приміщенню Маріупольської камерної філармонії, де планують влаштувати самосуд над бійцями "Азову" на День незалежності.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки.

29 липня окупанти вбили близько 40 і поранили близько 130 українських полонених, щоб приховати знущання з них. У Росії ж заявили, що нібито ЗСУ з HIMARS завдали удару по колонії в окупованій Оленівці, де утримувалися полонені українські військові, у тому числі зі складу полку "Азов". У Генштабі ЗСУ заявили, що Росія навмисне завдала удару по колонії в населеному пункті Оленівка Донецької області, де на той момент утримувалися українські полонені, що призвело до численних жертв. Пізніше стало відомо, що російські окупанти заздалегідь планували обстріл колонії в Оленівці Донецької області. Факт масового вбивства українців у колонії, який було сплановано, підтвердило перехоплення розмови окупантів.

"В разі реалізації такого сценарію, рашисти спробують традиційно перекласти провину за скоєний злочин на Україну", - попереджають в спецслужбі.

За даними ГУР, щоб додати вигляд "легітимності" цій акції, окупанти готують спеціально навчених "свідків" та завозять представників рашистських "ЗМІ".

"За одним із можливих сценаріїв рашистів, вони можуть завдати по приміщенню точкового ракетного удару", - розповіли розвідники.

Як повідомлялось, російські військові готують самосуд над українськими військовими в Маріуполі. Розташували тюремні клітки на сцені маріупольської філармонії. Судилище хочуть влаштувати на День Незалежності 24 серпня.

До цього Верховний суд РФ визнав український полк "Азов" так званою "терористичною організацією". Країна-агресор заборонила його діяльність на своїй території.

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