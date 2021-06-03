Самооцінка здоров'я українців за час епідемії COVID-19 значно погіршилася

Як зазначається в повідомленні, протягом останніх кількох років спостерігалась тенденція до поступового зростання частки здорових (за самооцінкою) жителів України: якщо в 2013-2015 роках близько 40% українців вважали себе здоровими, то починаючи з 2016 року цей показник зростав і у 2019-2020 роках складав близько 50%.

Станом на квітень 2021 року, 40% опитаних дорослих жителів України оцінили своє здоров’я як хороше або дуже хороше, 46% - як посереднє (ані хороше, ані погане) або не змогли визначитись, а 14% - як погане або дуже погане.

На стан здоров’я можуть впливати різні чинники, зокрема - вік, стать, рівень матеріального добробуту, місце проживання або інші фактори.

Спостерігається закономірність, що зберігається протягом періоду вимірювань: чим старша вікова група респондентів, тим менша частка здорових (за самооцінкою) серед них. Так, наразі серед людей віком від 18 до 29 років здоровими почуваються 66%, у віковій групі 30-39 років - 57%, віком 40-49 років - 47%, віком 50-59 років - 28%, віком 60-69 років - 16%, а серед людей віком 70 років або старших - 13%.

Чоловіки зазвичай вважають своє здоров’я кращим, аніж жінки: якщо серед чоловіків 50% оцінюють своє здоров’я як хороше або дуже хороше, то серед жінок - 32%. Серед чоловіків 9% оцінюють своє здоров’я як погане або дуже погане, тоді як серед жінок - 19%.

Відсоток тих, хто почувається здоровим, дещо вищий у містах (42%), аніж у сільській місцевості (36%).

Якщо серед найменш заможних (тих, кому не вистачає грошей навіть на їжу) здоровими себе назвали лише 14%, то серед людей із високим рівнем матеріального добробуту (можуть дозволити собі покупку дорогих речей) - 47%, а серед людей із дуже високим рівнем фінансового забезпечення - 64%.

Також стан здоров’я є важливою умовою для відчуття щастя: серед тих, хто має хороше або дуже хороше здоров’я, щасливими почуваються 85%, а серед тих, хто має погане або дуже погане здоров’я, щасливими є 40% опитаних.

Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів опитування з 16 по 22 квітня 2021 року методом CATI (телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера, computer-assisted telephone interviews) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. В ході опитування проведено 2003 інтерв’ю. Статистична похибка вибірки (з ймовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищує: 2,4%.