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Літаки РФ не залітають на підконтрольну Україні територію, - командування Повітряних сил

Фото: спікер Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат (скріншот відео youtube.com/obozrevatel_tv)
Автор: Іван Носальський

Російські військові вже кілька місяців не залітають на територію, що перебуває під контролем ЗСУ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву спікера Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната під час брифінгу.

"Противник уже більше двох місяців не залітає на контрольовану Україною територію. Це великий показник", - заявив Ігнат.

Він також додав, що росіяни використовують свою авіацію лише на тимчасово окупованих територіях.

Нагадаємо, раніше в інтерв'ю РБК-Україна Ігнат заявляв, що в Україні зараз є достатньо пілотів, проте їм не вистачає літаків.

Також ми писали, що в п'ятницю, 10 червня, зенітні ракетні війська Повітряних сил ЗСУ знищили 500 повітряну ціль російських окупантів.

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