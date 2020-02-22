Літак та автобуси, які привезли евакуйованих з Китаю українців, продезінфікували, - МВС

Літак та автобуси, якими українців було доставлено із китайського міста Ухань у зв'язку із епідемією коронавірусу, уже продезінфікували. Про це сказав міністр внутрішніх справ арсен Аваков в ефірі в ефірі програми "Свобода слова з Савіком Шустером" на каналі "Україна", передає РБК-Україна.

Міністр уточнив, що автобуси "пройшли потрійну експозицію" після того, як доставили евакуйованих українців у Нові Санжари, де вони перебуватимуть на двотижневому карантині.

"Те ж саме з літаком - повна заміна фільтрів, очистка системи вентиляції, повна експозиція", - сказав Аваков.

Він зауважив, що з моменту евакуації в одного із водіїв автобуса трохи підвищилася температура. Його ретельно оглянули медики.

"Слава богу, загострення артриту на коліні, і температура трималася підвищеною протягом однієї години... Якщо все добре, то за два тижні ми забудемо цей смуток", - зазначив міністр.

Глава МВС додав, що усі водії, які везли евакуйованих з Китаю в Нові Санжари, також пробудуть два тижні на карантині. У медичному центрі разом із усіма також залишилася міністр охорони здоров'я Зоряна Скалецька.

Нагадаємо, Арсен Аваков повідомив, що від початку епідемії коронавірусу в Україну з Китаю виїхали сім тисяч осіб. Усі громадяни пройшли контроль і обстеження, запевнив міністр.