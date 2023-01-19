RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Самоубийство, а не наступление. В Генштабе показали неудачную вражескую атаку в Запорожской области

Иллюстративное фото: в Генштабе показали неудачную вражескую атаку в Запорожской области (Getty Image)
Автор: Елизавета Драбкина

Российские оккупанты пытались атаковать позиции Сил обороны в Запорожской области. Однако их наступление оказалось неудачным, в результате чего в армии РФ стало на 30 захватчиков и три танка меньше.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ.

"Давно анонсированное российскими пропагандистами "наступление" 58-й армии врага на запорожском направлении только уменьшает количество его личного состава и техники. Низкая подготовка и взаимодействие между подразделениями противника скорее напоминает самоубийство, чем наступательные действия", - отмечают в Генштабе.

По словам военных, создается впечатление, что руководство РФ готовит свой личный состав и технику на роль "мишеней" для украинских подразделений.

Сообщается, что в результате вражеской атаки, зафиксированной на видео, подтверждено уничтожение трех вражеских танков и около 30 россиян ликвидированными и ранеными.

Напомним, в Силах обороны сообщали, что россияне усиливают группировку войск на отдельных участках Запорожского направления.

К тому же, недавно украинские бойцы уничтожили группу "вагнеровцев" в Соледаре с помощью артиллерии.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Запорожская областьГенштаб ВСУВойна России против Украины