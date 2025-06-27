"Сами скоро сдохнут". Путин сорвался на Запад "из-за попыток похоронить" его экономику

Что с экономикой РФ

Напомним, ранее аналитики Стокгольмского института экономики переходного периода (SITE) в своем отчете отмечали, что экономика России только выглядит стабильной.

На самом деле у РФ возникает все больше проблем из-за войны, санкций и фейковой статистики.

Также аналитики обратили внимание, что в РФ существенно занижают уровень инфляции. Именно поэтому, по версии Москвы, в 2024 году рост экономики якобы составил 4,3%.

В то же время президент Центра глобалистики "Стратегия ХХІ" Михаил Гончар в комментарии YouTube-каналу РБК-Украина заявлял, что рассчитывать на крах военной экономики РФ пока не стоит.

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