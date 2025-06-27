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"Сами скоро сдохнут". Путин сорвался на Запад "из-за попыток похоронить" его экономику

Пятница 27 июня 2025 18:58
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"Сами скоро сдохнут". Путин сорвался на Запад "из-за попыток похоронить" его экономику Фото: Владимир Путин, российский диктатор (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Российский диктатор Владимир Путин обиделся на негативные западные прогнозы о будущем экономики РФ. Он пригрозил, что Запад "сам скоро сдохнет".

Как передает РБК-Украина, заявление Путина приводит "РИА-Новости".

"Вот что в странах Запада происходит? Они все время нас хоронят. Сами скоро сдохнут там, а нас хоронят, не переставая", - заявил глава Кремля в ответ на вопрос о прогнозах смерти российской экономики.

Он добавил, что в России рост экономики в 2024 году якобы составил 4,3%, а в 2023 году - 4,1%.

Что с экономикой РФ

Напомним, ранее аналитики Стокгольмского института экономики переходного периода (SITE) в своем отчете отмечали, что экономика России только выглядит стабильной.

На самом деле у РФ возникает все больше проблем из-за войны, санкций и фейковой статистики.

Также аналитики обратили внимание, что в РФ существенно занижают уровень инфляции. Именно поэтому, по версии Москвы, в 2024 году рост экономики якобы составил 4,3%.

В то же время президент Центра глобалистики "Стратегия ХХІ" Михаил Гончар в комментарии YouTube-каналу РБК-Украина заявлял, что рассчитывать на крах военной экономики РФ пока не стоит.

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