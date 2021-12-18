Найбільш вакцинована країна Європи: Ірландія вводить комендантську годину

Прем'єр-міністр Ірландії Майкл Мартін в телезверненні заявив, що зростання захворюваності в країні є "причиною глибокої заклопотаності", тому він представив ряд нових заходів. Вони включають в себе повернення до віддаленої роботи. Також щеплені люди повинні будуть показувати COVID-паспорт в театрах і кінотеатрах.

Кабінет міністрів погодився з тим, що ці заходи будуть діяти до 30 січня, однак ця дата буде перебувати в стадії розгляду.

В Ірландії один з найвищих показників вакцинації в Європі: 89,1% людей у віці старше 12 років зробили щеплення від COVID. За словами Мартіна, уряд планує пропонувати треті дози тим, кому за 50 років і людям з основними захворюваннями.

У п'ятницю в Ірландії було зареєстровано ще 3 628 випадків захворювання коронавірусом.