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Найбільш вакцинована країна Європи: Ірландія вводить комендантську годину

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Ірландія, Субота 18 грудня 2021 06:40
Найбільш вакцинована країна Європи: Ірландія вводить комендантську годину Фото: Ірландія вводить комендантську годину в барах і ресторанах (Getty Images)
Автор: Анна Полисученко

Кабінет міністрів Ірландії прийняв рішення ввести комендантську годину з неділі 19 грудня з 20:00 (за місцевим часом) в готелях, кінотеатрах, барах, ресторанах і театрах. Заборони вводяться для обмеження поширення коронавірусу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Прем'єр-міністр Ірландії Майкл Мартін в телезверненні заявив, що зростання захворюваності в країні є "причиною глибокої заклопотаності", тому він представив ряд нових заходів. Вони включають в себе повернення до віддаленої роботи. Також щеплені люди повинні будуть показувати COVID-паспорт в театрах і кінотеатрах.

Кабінет міністрів погодився з тим, що ці заходи будуть діяти до 30 січня, однак ця дата буде перебувати в стадії розгляду.

В Ірландії один з найвищих показників вакцинації в Європі: 89,1% людей у віці старше 12 років зробили щеплення від COVID. За словами Мартіна, уряд планує пропонувати треті дози тим, кому за 50 років і людям з основними захворюваннями.

У п'ятницю в Ірландії було зареєстровано ще 3 628 випадків захворювання коронавірусом.

Раніше ми писали, що Ірландія посилила правила в'їзду через штам "Омікрон".

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