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Найнеймовірніша! Квітуча Нікітюк в ретро-сукні захопила мережу "домашніми" фото


Леся Нікітюк привітала шанувальників із Днем конституції

Леся Нікітюк завела нове правило, яке стало дуже до смаку величезній армії шанувальників популярної телеведучої - вона демонструє в мережі різні ефектні образи у своїй рубриці "образ дня". Сьогодні шоувумен знову порадувала фанів, опублікувавши в Instagram яскраві та милі знімки.

На фото знаменитість красується в легкому платті в ретро-стилі з квітковим принтом, яке прикрашає чорний широкий пояс.

"Моє прекрасне місто, яке розвивається і стає ще красивішим! Люблю "Хм", - підписала Нікітюк "домашні" кадри, перебуваючи в Хмельницькому.

Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Також телеведуча привітала своїх фоловерів із Днем конституції.

"До речі, всіх зі святом!" - додала Леся.

Фото: instagram.com/lesia_nikituk

У коментарях до фото шанувальники Нікітюк захоплюються чудовим вбранням і зазначають, що сукня чудово пасує до її квітучого вигляду, а також купають шоувумен у компліментах.

  • Леся, ти як завжди супер!
  • Retro сукня в retro cafe;
  • Лесюня ти бомбезний!
  • Сама найкраща і найкрасивіша дівчина в світі!
  • Яскрава!
  • Красуня;
  • Як завжди найнеймовірніша!
 

Скрін коментарів

Як повідомлялося раніше, нещодавно Леся Нікітюк відвідала шоумена та волонтера Сергія Притулу, який днями зламав ногу. Вона не тільки підтримала свого колегу, але і показала в мережі кілька кумедних спільних фото.

Також ми писали про те, що Леся Нікітюк засвітила апетитні форми в бікіні.

А ще відома телеведуча Леся Нікітюк у яскравому міні звабила мережу значним декольте, після чого шанувальники охрестили її "Мавкою" та "Амазонкою".

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