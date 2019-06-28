Найнеймовірніша! Квітуча Нікітюк в ретро-сукні захопила мережу "домашніми" фото

Леся Нікітюк (instagram.com/lesia_nikituk)

Леся Нікітюк привітала шанувальників із Днем конституції

Леся Нікітюк завела нове правило, яке стало дуже до смаку величезній армії шанувальників популярної телеведучої - вона демонструє в мережі різні ефектні образи у своїй рубриці "образ дня". Сьогодні шоувумен знову порадувала фанів, опублікувавши в Instagram яскраві та милі знімки.

На фото знаменитість красується в легкому платті в ретро-стилі з квітковим принтом, яке прикрашає чорний широкий пояс.

"Моє прекрасне місто, яке розвивається і стає ще красивішим! Люблю "Хм", - підписала Нікітюк "домашні" кадри, перебуваючи в Хмельницькому.

Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Також телеведуча привітала своїх фоловерів із Днем конституції.

"До речі, всіх зі святом!" - додала Леся.

Фото: instagram.com/lesia_nikituk

У коментарях до фото шанувальники Нікітюк захоплюються чудовим вбранням і зазначають, що сукня чудово пасує до її квітучого вигляду, а також купають шоувумен у компліментах.

Леся, ти як завжди супер!

Retro сукня в retro cafe;

Лесюня ти бомбезний!

Сама найкраща і найкрасивіша дівчина в світі!

Яскрава!

Красуня;

Як завжди найнеймовірніша!

Скрін коментарів

Як повідомлялося раніше, нещодавно Леся Нікітюк відвідала шоумена та волонтера Сергія Притулу, який днями зламав ногу. Вона не тільки підтримала свого колегу, але і показала в мережі кілька кумедних спільних фото.

Також ми писали про те, що Леся Нікітюк засвітила апетитні форми в бікіні.

А ще відома телеведуча Леся Нікітюк у яскравому міні звабила мережу значним декольте, після чого шанувальники охрестили її "Мавкою" та "Амазонкою".