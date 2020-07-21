Найефективніша зоряна дієта 2020 року: включає вино і шоколад

Найефективніша і найпопулярніша зоряна дієта 2020 року та, за допомогою якої співачці Адель вдалося скинути зайві десятки кілограм. Називається дієта sirtfoods і вона фокусується на продуктах, які активують білок під назвою sirtuin, включаючи чорницю, полуницю, червоне вино і темний шоколад.

Дієта грунтується на таких продуктах, як цибуля, селера, петрушка, рукола, полуниця, чорниця, червоне вино, темний шоколад, зелений чай, капуста, волоські горіхи, гречана крупа і цитрусові. Всі вони містять велику кількість поживних речовин, званих поліфенолами. Дані свідчать про те, що сиртуїн (вищезгаданий білок) впливає на метаболізм, імітуючи голодування або фізичні вправи. Вчені також стверджують, що цей білок позитивно впливає на тривалість життя, однак цей механізм не до кінця вивчений.

Багато хто з цих продуктів, в яких міститься велика кількість корисних сполук, включаючи вітаміни й мікроелементи, звані поліфенолами, як показують дослідження, можуть надавати антиоксидантну та протизапальну дію, допомагаючи знизити ризик багатьох хронічних захворювань і хвороб, пов'язаних зі старінням.

Це 7-денна дієта, протягом якої три дні необхідно харчуватися тільки 1000 калоріями на добу, інші дні – до 1500 калорій.

Дієта була розроблена фармацевтом Ейданом Гоггінсом і дієтологом Гленом Меттеном. Сам Гоггінс каже - обмеження калорій навряд чи є рушійним фактором, який призводить до результатів.

"Це трохи несправедливо, що багато звітів описують її як 1000-калорійну дієту. Ми сподіваємося, що дієта змінить сприйняття людьми харчових продуктів на все життя. Таке харчування дає людям більше можливостей, і вони відчувають себе більш контрольованими, знаючи, що їм потрібно робити", - сказав учений в інтерв'ю американському виданню INSIDER.

Варто відзначити, що сама Адель ніколи публічно не говорила про свою втрату ваги, але план sirtfoods, як відомо, є улюбленим у її колишнього тренера Піта Джерасімо, співробітника приватного оздоровчого клубу в Лондоні, членом якого вона була.

Нагадаємо, що раніше дієтолог назвала топ-10 головних помилок тих, хто худне.