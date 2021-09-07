Найдешевша Tesla за 25 тисяч доларів дебютує в 2023 році і не буде називатися Model 2

Tesla готується до запуску найдоступнішої своєї моделі, яка буде коштувати 25 тисяч доларів. Зниження вартості буде досягнуто завдяки батареї нового типу, а початок виробництва планується у 2023 році.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на профільний ресурс Electrek .

На недавніх зборах акціонерів Tesla глава компанії Ілон Маск озвучив подробиці про запуск найбільш бюджетної моделі бренду. Заявлено, що компактний електрохетчбек коштуватиме близько 25 тисяч доларів.

Привабливу ціну компанія має намір забезпечити за рахунок використання нового типу акумуляторів з більш низькою вартістю кіловат-години у виробництві. За попередньою інформацією, запас ходу майбутньої бюджетної Тесли складе 400-560 км.

Старт виробництва намічено на 2023 рік. Правда, Маск обмовився, що це термін без урахування можливих проблем, викликаних глобальним дефіцитом мікрочіпів для автоіндустрії. Якщо затримки поставок продовжуватимуться, це відповідним чином позначиться на процесі підготовки машини до виробництва.

Крім того, майбутня новинка не матиме назву Model 2, як вважалося раніше. При цьому точне ім'я найдешевшої Тесли творець компанії не уточнив.

Зате розповів, що майбутня новинка може позбутися керма і педалей - іншими словами, зможе їздити тільки в автономному режимі. Правда, потрібно враховувати, що автопілотовані автомобілі без можливості людиною брати на себе управління поки що не мають допуску на дороги загального користування.

Перша інформація про модель Tesla початкового рівня з'явилася у 2018 році, коли про це повідомив Ілон Маск. На початку 2020-го в мережі з'явився ескіз майбутнього електромобіля, а в лютому нинішнього року стало відомо, що новинка, що розробляється китайським підрозділом Tesla, буде продаватися на ринках по всьому світу.