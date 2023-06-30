Сам факт теракта россиян на ЗАЭС будет считаться применением ядерного оружия, - Данилов

"Сам факт, если эти террористы совершают такой теракт на ядерном объекте, будет считаться всеми цивилизованными странами, что это применение ядерного оружия против гражданского населения. Поэтому будем очень тщательно наблюдать - если не дай Бог это произойдет - какова будет реакция мира на эти события", - сказал Данилов.

Секретарь СНБО отметил, что реакция мира на подрыв Каховской ГЭС "не соответствовала той террористической атаке, которую испытала Украина".

По его словам, Украина сейчас делает "все возможное и невозможное", чтобы этого теракта не произошло, однако атомная станция сейчас находится "в руках террористов".

Данилов также предположил, что некоторые западные партнеры сейчас объясняют России, что этого не стоит делать, потому что последствия будут "абсолютно катастрофическими для РФ".

Комментируя вероятность теракта россиян на ЗАЭС, он отметил, что сейчас сложно сказать, поскольку "эти люди не предсказуемы, они действуют вне каких-либо норм и правил мирового сообщества".

Секретарь СНБО добавил, что после информации о вероятном теракте в Украине провели "большое обучение" и была "еще одна подготовка".



"У нас есть наши протоколы, наши планы, как мы должны действовать. Сейчас состоялось большое обучение, еще состоялась одна подготовка, если произойдет этот террористический акт со стороны Российской Федерации", - рассказал Данилов.

Угроза теракта в ЗАЭС

Недавно президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что россияне готовят теракт на ЗАЭС с выбросом радиации. Он подчеркнул, что оккупанты уже подготовились к нему.

Ранее руководитель ГУР Минобороны Кирилл Буданов сообщил, что россияне дополнительно заменяли Запорожскую АЭС, а именно пруд-охладитель.

Однако США не фиксируют готовность России применить ядерное оружие или подорвать Запорожскую АЭС.

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что специалисты не увидели подготовку РФ для удара по Запорожской АЭС. При этом не исключено, что "все может произойти".

В то же время в ГУР сообщили, что российские оккупанты уменьшают присутствие на захваченной Запорожской АЭС. В случае аварийной ситуации персоналу, оставшемуся на станции, приказали обвинять Украину.

Детальнее о том, зачем Россия заменяла ЗАЭС и какова вероятность катастрофы - читайте в материале РБК-Украина.