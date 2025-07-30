Сало или масло? Диетолог объяснила, на чем лучше жарить блюда

Жарить на растительном масле - опасно?

По словам эксперта, жарить на обычных растительных маслах (подсолнечном, кукурузном) - не лучший выбор для вашего здоровья. При их нагревании до высоких температур образуется опасный канцероген - бензпирен.

Зато гастроэнтеролог рекомендует выбирать для жарки сало или смалец. Эти продукты имеют чрезвычайно высокую температуру нагрева - до 245-250 градусов, что позволяет готовить без образования вредного бензпирена.

Альтернативой может быть также топленое сливочное масло.

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Для приготовления овощных блюд врач рекомендует метод припускания: налить немного воды на сковородку, добавить овощи и тушить их в собственном соку. После приготовления блюдо следует заправить специальной смесью, для приготовления которой нужно:

немного воды

оливковое (даже фальсифицированное) масло

лимонный сок, яблочный или обычный уксус

чеснок, зелень, любимые приправы и щепотку сахара для баланса вкуса

Эксперт объясняет, что под "фальсификатом" часто подразумевается добавление к оливковому маслу рапсового. При этом рапсовое масло не только не хуже оливкового по составу, но и содержит ценные омега-3 жирные кислоты, которых нет в оливковом.

Настоящее, неразбавленное оливковое масло - это очень дорогой продукт, поскольку для получения одного литра требуется около пяти килограммов оливок, а оливковые деревья дают небольшой урожай. Поэтому большинство оливковых масел на полках магазинов - это смеси.

Однако, успокаивает врач, это не должно пугать, ведь такая смесь все равно является более здоровым выбором, чем привычные подсолнечное или кукурузное масла.