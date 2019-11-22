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Садовий заявив, що у його сім'ї немає 50 млн грн для внесення застави

Новини » Політика     22.11.2019 - 03:48
Садовий заявив, що у його сім'ї немає 50 млн грн для внесення застави
Фото: Андрій Садовий (УНІАН)

Садовий не уявляє, як прокурори САП вирахували такий розмір застави

Міський голова Львова Андрій Садовий заявив, що у його сім'ї немає 50 мільйонів гривень для оплати застави, про яку Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) клопотатиме у суді. Про це він сказав в ефірі ZAXID.NET.

Садовий зазначив, що його декларація публічна і туди внесено все, чим володіє його сім'я.

"Я собі важко уявляю, де вони ту суму нарахували. Ви знаєте, моя декларація є публічна. Все що я маю, подивіться - моя зарплата, те, що Катерина (дружина - ред.) отримує винагороду. У нас немає чогось іншого. Є будинок, є машина. Можливо треба буде щось продавати", - сказав він і додав, що в разі потреби буде звертатися до людей.

Нагадаємо, раніше міський голова Львова Андрій Садовий повідомив, що прокурори САП вручили йому підозру за зловживання владою в земельних питаннях. Він заявив, що влада міста залучили інвесторів, які заплатили 54 млн гривень.

За даними САП, Садовий та інші чиновники Львівської міської ради підозрюються у махінаціях з землею на суму понад 90 млн гривень.

Повідомляється, що зловживання чиновників під час операцій з землею на території Рясне-Руське Львівської області, завдали шкоди громадянам і державі на суму 93,5 млн гривень.

Як повідомляло РБК-Україна, прокуратура не буде просити про обрання Садовому запобіжного заходу у вигляді арешту, а клопотатиме про заставу в розмірі 50 млн гривень.

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