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Садовий зробив тест на коронавірус

Новини » Коронавірус     28.04.2020 - 14:40
Садовий зробив тест на коронавірус
Фото: Андрій Садовий (РБК-Україна)

Лікарі порадили Садовому кілька днів попрацювати з дому

Мер міста Львова Андрій Садовий зробив тест на коронавірус, результати негативні, але лікарі порадили кілька днів попрацювати з дому. Про це повідомляє прес-служба Львівської міськради.

Садовий зазначив, що у нього була підвищена температура.

"Сьогодні і вчора почуваюсь дуже добре, температура 36,6. А в суботу та неділю мав трішки підвищену температуру. Тож я зробив і експрес-тест, і ПЛР-тест. Слава Богу, результати негативні. Але лікарі порадили хоча б кілька днів попрацювати з дому. Загалом все добре", - розповів він.

Додамо, станом на 28 квітня у Львові та Львівській області підтверджено 371 випадок інфікування коронавірусом, з них 13 - летальні. 58 пацієнтів одужало.

Нагадаємо, в Україні за минулу добу підтвердили 18 нових летальних випадків від коронавірусу. Всього в країні 239 осіб з COVID-19 померли.

Також за даними МОЗ, станом на ранок 28 квітня заразилися коронавірусом 9 410 осіб. 992 пацієнта вже одужали. За добу заразилась 401 людина. Це на 9 випадків більше, ніж вчора.

Раніше повідомлялося, що Кабмін оприлюднив план виходу з карантину. Він складається з 5 етапів. Стартова точка реалізації плану - 11 травня.

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