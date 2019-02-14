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Садовий: одним з перших я подам законопроект про імпічмент

Новини » Вибори 2019    14.02.2019 - 16:49
Садовий: одним з перших я подам законопроект про імпічмент
Фото: Андрій Садовий (УНІАН)

Садовий заявив, що президента, який нічого не робить, треба відправляти у відставку

Кандидат у президенти України Андрій Садовий заявив, що однією з перших його ініціатив на посаді буде внесення до парламенту законопроекту про припинення повноважень президента. Про це він сказав в ході візиту в Полтаву, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "24 канал".

Садовий заявив, що президента, який нічого не робить, треба відправляти у відставку.

"Якщо обрали президента, а він нічого не робить, то його треба відправляти у відставку. У нас сьогодні немає прописаної в законі норми, щоб це зробити. Навіть коли Януковича відправляли у відставку, робили це абияк", - сказав Садовий.

Крім того, він також підкреслює необхідність в першу чергу ухвалити нове законодавство про вибори - пропорційна система з відкритими списками, "щоб українці обрали у Верховну раду людей зовсім іншої якості".

Як повідомляється, у передвиборній програмі кандидата на пост президента України Андрія Садового окремий розділ присвячено відповідальності влади. Крім процедури імпічменту і виборів до парламенту за відкритими списками, політик пропонує ліквідувати обласні та районні державні адміністрації, зменшити кількість депутатів у радах всіх рівнів, а також ввести голосування за закони більшістю присутніх у залі депутатів.

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