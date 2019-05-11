Садовий має намір поборотися за крісло прем'єр-міністра

Колишній кандидат у президенти, міський голова Львова Андрій Садовий заявив про наміри боротися за крісло прем'єр-міністра. Про це він сказав на з'їзді партії "Самопоміч" 11 квітня, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Громадське".

Садовий підкреслив, що строк його повноважень як міського голови добігає кінця і він не збирається балотуватися на нову каденцію.

"Моя діяльність як міського голови добігає кінця... я не збираюся балотуватися на нову каденцію. Я готовий іти до парламенту, очолювати список, якщо буде ваша довіра, готовий боротися за посаду прем'єра і наводити порядок у країні", - зазначив мер Львова.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявив, що планує залишатися на своєму посту до парламентських виборів, які відбудуться у жовтні 2019 року. Прем'єр нагадав, що після того, як буде обраний наступний парламент, буде сформована нова коаліція і новий уряд.

Глава уряду також, підтвердив що планує взяти участь у парламентських виборах в Україні. "Похід буде в новий парламент з дуже чітким баченням, завданнями", - сказав він.

Гройсман очолює уряд України з квітня 2016 року.

Як писало РБК-Україна раніше, в березні Центральна виборча комісія скасувала реєстрацію кандидата на пост президента України Андрія Садового. Так, у ЦВК надійшла заява Садового про відмову балотуватися кандидатом на пост президента України на чергових виборах.