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Саакашвілі заявив про готовність припинити голодування і назвав умову

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Тбілісі, Четвер 11 листопада 2021 16:35
Саакашвілі заявив про готовність припинити голодування і назвав умову Фото: екс-президент Грузії, колишній голова Одеської ОДА Михайло Саакашвілі (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Колишній президент Грузії Михайло Саакашвілі оголосив про готовність припинити голодування. При цьому він висунув умову - переведення в багатофункціональну клініку на реабілітацію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на телеканал Mtvari.

Як повідомив телеканал адвокат Саакашвілі Ніке Гварамія, його підзахисний вирішив прислухатися до заклику Страсбурзького суду з прав людини припинити голодування.

"Є умова припинення цього голодування", - цитує адвокат Саакашвілі.

За його словами, експрезидент Грузії готовий припинити голодування за умови переведення до багатофункціональної клініки на реабілітацію.

Своєю чергою міністр юстиції Грузії Раті Брегадзе заявив, що Саакашвілі повернеться до установи №12 за умови припинення голодування.

"Єдина вимога, яку пред'явили суду адвокати ув'язненого Саакашвілі, було його негайне переведення до цивільної клініки. Це прохання не було задоволене Страсбурзьким судом", - цитує видання "Грузія Онлайн" міністра.

Нагадаємо, Саакашвілі затримали в Грузії 1 жовтня і одразу помістили до СІЗО, де він оголосив голодування. 8 листопада його на гелікоптері перевезли з в'язниці до Горійського військового шпиталю через погіршення самопочуття.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що згідно з інформацією консиліуму лікарів, самопочуття Саакашвілі може швидко погіршуватися щохвилини через тривале голодування.

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Міхеіл Саакашвілі Грузія
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