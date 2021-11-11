Саакашвілі заявив про готовність припинити голодування і назвав умову

Колишній президент Грузії Михайло Саакашвілі оголосив про готовність припинити голодування. При цьому він висунув умову - переведення в багатофункціональну клініку на реабілітацію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на телеканал Mtvari .

"Єдина вимога, яку пред'явили суду адвокати ув'язненого Саакашвілі, було його негайне переведення до цивільної клініки. Це прохання не було задоволене Страсбурзьким судом", - цитує видання "Грузія Онлайн" міністра.

Своєю чергою міністр юстиції Грузії Раті Брегадзе заявив, що Саакашвілі повернеться до установи №12 за умови припинення голодування.

За його словами, експрезидент Грузії готовий припинити голодування за умови переведення до багатофункціональної клініки на реабілітацію.

Як повідомив телеканал адвокат Саакашвілі Ніке Гварамія, його підзахисний вирішив прислухатися до заклику Страсбурзького суду з прав людини припинити голодування.

Нагадаємо, Саакашвілі затримали в Грузії 1 жовтня і одразу помістили до СІЗО, де він оголосив голодування. 8 листопада його на гелікоптері перевезли з в'язниці до Горійського військового шпиталю через погіршення самопочуття.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що згідно з інформацією консиліуму лікарів, самопочуття Саакашвілі може швидко погіршуватися щохвилини через тривале голодування.