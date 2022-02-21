Саакашвілі знову оголосив безстрокове голодування

Екс-президент Грузії, громадянин України Михайло Саакашвілі, який перебуває у в'язниці, оголосив безстрокове голодування. Своє рішення він оголосив сьогодні, під час судового засідання.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Ехо Кавказу".
"Від сьогодні я оголошую безстрокове голодування. Це моя реакція на те, як режим звертається зі мною та з нашим народом", - заявив Саакашвілі.
Так, під час засідання він зачитав лист лікаря з Нідерландів, який вважає, що повторне голодування може призвести до непоправних наслідків і смерті.
"Моя вимога - надання адекватної медичної допомоги, як цього вимагають консиліум, створений Народним захисником, та центр "Емпатія", - додав Саакашвілі.
Зазначимо, вперше Саакашвілі оголосив голодування у жовтні минулого року, після того, як повернувся до Грузії, був затриманий та відправлений до в'язниці. Згодом припинив 50-денне голодування 20 листопада.
Нагадаємо, у вересні 2021 року Саакашвілі розповів про намір приїхати до Грузії 2 жовтня, в день місцевих виборів. Вранці 1 жовтня політик повідомив про повернення в країну. Того ж дня Саакашвілі був затриманий і заарештований. Він оголосив голодування.
19 листопада група медичних експертів, сформована під егідою омбудсмена Грузії, заявила, що через тривале голодування у Саакашвілі розвинулося небезпечне неврологічний розлад. Але незабаром він припинив голодування.
Крім того, проти Саакашвілі порушили ще одну справу за незаконне перетинання кордону.
Своєю чергою в Києві заявляють, що добиватиметься його повернення як громадянина України, проте Тбілісі таку можливість відкидає.