Саакашвили отравили тяжелыми металлами, - эксперт-токсиколог

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Новости Грузия".

По словам, американского эксперта-токсиколога Дэвида Смита, сказанными на заседании Тбилисского городского суда, вещества попали в организм бывшего президента в марте, еще в тюрьме. За два месяца развилась интоксикация и в клинику он поступил уже с симптомами.

Дэвид Смит был приглашен в качество основного свидетеля стороной защиты во время судебного заседания, где рассматривается ходатайство об отсрочке наказания и/или освобождении экс-президента по состоянию здоровья.

Токсиколог оценил состояние Михеила Саакашвили как тяжелое

"Мое мнению, его организм отравлен разными металлами. Среди них ртуть, висмут/мышьяк и барий, вызывающие достаточно серьезные токсические эффекты. Эти виды тяжелых металлов выводятся из организма через некоторое время, в процессе выведения из организма они отравляют различные органы в организме", - сказал Смит.

По мнению эксперта, эта версия объясняет большинство диагнозов и симптомов, которые сейчас наблюдаются у Саакашвили.

"Тяжелые металлы быстро выводятся из крови, поэтому мы используем исследование корня волоса, чтобы определить, действительно ли произошло отравление", - добавил токсиколог.

Смит сказал, что отравление тяжелыми металлами приводит к поражению головного мозга, и как следствию - прогрессирующему слабоумию. Также речь идет о периферической невропатии, атрофии мышц, повреждении желудочно-кишечного тракта, печени и сердца.

По словам эксперта, Саакашвили необходима срочная детоксикация организма. Поскольку в Грузии нет учреждения с такой специализацией, он рекомендует перевод в зарубежную клинику.

Отравление могло произойти до перевода в клинику

Согласно оценке токсиколога, отравление бывшего президента Грузии произошло до его перевода в клинику "Вивамед" в мае 2022 года.

"Когда его доставили в медицинское учреждение, у него уже были симптомы. Я думаю да, это произошло до этого, в тюрьме, а не в медицинском учреждении", - добавил Смит.