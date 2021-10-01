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Саакашвілі оголосив голодування у в'язниці, - омбудсмен

Автор: Дмитрий Кузнецов

Затриманий у Тбілісі колишній президент Грузії і голова Виконавчого комітету Української Національної ради реформ України Михайло Саакашвілі оголосив у в'язниці голодування. Він також зажадав зустрічі з українським консулом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на News Ceorgia.

"Михайло Саакашвілі сказав, що оголошує голодування", - сказала омбудсмен Грузії Ніно Ломджарія після зустрічі з колишнім президентом у в'язниці.

Вона уточнила, що відвідала Саакашвілі у в'язниці в той момент, коли він проходив медичне обстеження. Після цього, за її словами, їм дали можливість поспілкуватися в камері.

Омбудсмен додала, що як громадянин України Саакашвілі зажадав зустрічі з консулом. При цьому вона зазначила, що екс-президент відмовився обговорювати як він потрапив до Грузії.

Нагадаємо, РБК-Україна повідомляло про те, що в Грузії затримали колишнього президента країни Михайла Саакашвілі.

Відзначимо, через затримання Саакашвілі український МЗС викликав до себе грузинського посла, щоб отримати офіційну інформацію про причини.

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Міхеіл СаакашвіліГрузія