У Саакашвили диагностировали туберкулез и деменцию, - адвокат

У экс-президента Грузии Михеила Саакашвили, который находится в тюрьме, диагностировали туберкулез и деменцию.
Об этом сообщил адвокат Саакашвили Шалва Хачапуридзе, передает РБК-Украина со ссылкой на "Грузия Online".
"Из Германии пришли ответы, у Миши установлена деменция и туберкулез. Даже Миша пока об этом не знает, впервые говорю общественности", - заявил Хачапуридзе.
Также перед этим адвокат заявляв, что у Саакашвили есть подозрении на еще около 34 заболевания.
Что говорят власти Грузии?
Министр юстиции Грузии Рати Брегадзе обвинил адвоката Саакашвили в спекуляции.
"Всякие домыслы о состоянии здоровья являются, мягко говоря, неэтичными. Поэтому я не могу вам больше ничего ответить по этому поводу, не могу приступить к предварительным оценкам", - сказал он в комментарии Mtavari Arhi.
Брегадзе утверждает, что для экс-президента Грузии созданы все условия, чтобы его здоровья было защищено. Саакашвили якобы находится в соответствующей клинике.
Напомним, в сентябре 2021 года Саакашвили рассказал о намерении приехать в Грузию 2 октября, в день местных выборов. Утром 1 октября политик сообщил о возвращении в страну. В тот же день Саакашвили был задержан и арестован. Он объявил голодовку.
19 ноября группа медицинских экспертов, сформированная под эгидой омбудсмена Грузии, заявила, что из-за длительной голодовки у Саакашвили развилось опасное неврологическое расстройство. Но вскоре он прекратил голодовку.
Кроме того, стало известно, что против Саакашвили возбудили еще одно дело за незаконное пересечение границы.
В Киеве заявляли, что будут добиваться его возвращения как гражданина Украины, однако Тбилиси такую возможность отвергает.
В апреле этого года тогдашняя омбудсмен Людмила Денисова заявила, что Саакашвили находится в крайне тяжелом состоянии и нуждается в немедленном лечении за границей.