Ринок житла Одеси наблизився до осінньої стабільності: чого чекати в новому сезоні

Новобудови

З початку року вартість житла на первинному ринку Одеси зросла на 18%.

Протягом 8 місяців (січень-серпень) 2021 року середня вартість квартир в новобудовах Одеси коливалась від 22000 грн/кв.м до 26000 грн/кв.м. Мінімальна ціна на новобудови становить 14500/кв.м, а максимальна — сягає 32000/кв.м.

Наразі попит і пропозиція на первинному ринку досить збалансовані. Проте ціна на таке житло залежатиме не лише від його якісних характеристик, локації, інфраструктури та благоустрою, а й від можливих законодавчих змін, загальноекономічної ситуації в Україні та Одеському регіоні зокрема.

"До кінця року, якщо не станеться жодних економічних чи епідемічних потрясінь, вартість житла на первинному ринку Одеси може зрости ще в середньому на 3-5% на найбільш якісні об’єкти нерухомості у вдалих локаціях з належною інфраструктурою. Тобто суттєвих цінових змін не очікується. Наразі ціни майже наблизилися до свого обгрунтованого економічного максимуму", — сказала Ольга Архипова, голова Одеського регіонального відділення АФНУ.

Вторинний ринок

Що до ситуації на вторинному ринку Одеси — з початку року середні ціни зросли на 7,5-8%. Найбільшим попитом користуються 1-2-кімнатні квартири у спальних районах міста: затребуваність таких квартир на 15% перевищує наявну пропозицію. У цьому сегменті житла ціни зросли вже на 10%.

"За підсумками року 1-2-кімнатні квартири на вторинному ринку Одеси можуть подорожчати на 2%. Однак, як і у випадку з первинним ринком, варто очікувати осінньої цінової стабільності. Поки немає жодних передумов як для зниження цін, так і для їхнього немотивованого зростання", — підтвердила експертка.

Оренда

Оренда житла в Одесі зросла в середньому на 20-25%.

Активізація в сегменті довгострокової оренди житла відбулася у період з липня до вересня — від сезону відпусток до початку навчального року і повернення студентів в місто.

Отже, можна сказати, що у вересні будуть сформовані остаточні ціни на оренду житла в Одесі, які відповідатимуть допандемічним цінам у лютому 2020 року. Орендні ставки досягнуть обгрунтованого максимуму. Проте зростання вартості — тимчасове сезонне явище. Взимку вартість оренди прогнозовано зменшиться через зниження попиту.