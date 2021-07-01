Ринок землі, COVID-сертифікати, пенсії та тарифи: що зміниться з 1 липня

Мораторію на продаж землі більше немає

З 1 квітня в Україні починає працювати ринок землі. Це означає, що більше немає мораторію на продаж землі сільськогосподарського призначення.

На першому етапі землю зможуть купити громадяни України (фізичні особи) не більше 100 гектарів в одні руки. Переважне право на покупку у тих, хто орендує землю з 2010 року. З січня 2024 року купувати землю зможуть компанії, але не більше ніж 10 000 га.

РБК-Україна писало, які документи потрібні для продажу.

Бета-тест "ковідних" сертифікатів

З сьогоднішнього дня в Україні починається бета-тестування електронних COVID-сертифікатів, які в подальшому будуть використовуватися для зарубіжних поїздок. Український сертифікат повинен повністю відповідати європейським вимогам і буде доступний для генерування через портал або додаток "Дія".

При цьому в Міністерстві охорони здоров'я зазначають, що COVID-сертифікати вводяться, в першу чергу, для внутрішнього використання на випадок нового локдауну.

Підвищення прожиткового мінімуму, пенсій та соціальних виплат

З 1 липня підвищується прожитковий мінімум з 2 189 до 2 294 гривні. Друге підвищення заплановане на 1 грудня - до 2 393 гривень.

Слідом за цим показником зросте і мінімальна пенсія (прожитковий мінімум для непрацездатних осіб) - з 1 769 до 1 854 гривень.

Одночасно збільшаться деякі надбавки до пенсій - за кожен додатковий рік стажу тепер доплачуватимуть по 18,54 гривень (зараз - по 17,69 гривень). Доплати за догляд за людьми з інвалідністю зростуть до 1 390,5 - 2 781 гривень залежно від групи. А тим, хто вийшов на пенсію в 2019-2021 роках, і їх пенсія не потрапила під індексацію, почнуть виплачувати додатково по 100 гривень.

Максимальний розмір допомоги по безробіттю зросте до 9 516 гривень, гарантований мінімальний розмір аліментів до 1 006,5 (для дітей до 6 років) і до 1 255 гривень (для дітей від 6 до 18 років). Також зросте допомога малозабезпеченим сім'ям, одиноким матерям так далі.

Податкова почне перевірки бізнесу для боротьби з нелегальною зайнятістю

Державна служба праці разом з Податковою з 1 липня починає перевірки бізнесу на предмет наявності незадекларованих працівників. У поле зору потраплять ті роботодавці, які мають найвищий ризик використання такої праці. Порушникам загрожують штрафи в розмірі 60 000 гривень.

"Фантоми" на дорогах проти порушників швидкісного режиму

На українських дорогах почнуть з'являтися авто поліції без розпізнавальних знаків. На них буде встановлена система контролю швидкості. На даний момент відомо, що планують вивести на дороги всього чотири Skoda Kodiaq, але кількість "фантомів" хочуть збільшити.

Тарифи на газ та електроенергію

Постачальники газу підвищили тарифи на липень, і українці цього місяця платитимуть за кожен кубометр від 7,99 до 13,30 гривень. При цьому ті, хто обслуговується на річних пропозиціях, відповідно, залишаться на колишніх тарифах.

Очікувалося, що з липня може піднятися і тариф на електроенергію, але як мінімум до серпня він залишиться на рівні 1,68 гривні за кВт*год. Уряд обіцяє до 1 серпня впровадити нову модель ПСО на ринку.