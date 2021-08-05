Ринок комерційної нерухомості в Україні: стали відомі актуальні тенденції купівлі та оренди

За підсумками січня-червня спостерігалося зниження ціни оренди офісних приміщень в середньому на 0,8%, торговельних площ - на 10%, натомість оренда складської нерухомості здорожчала в середньому на 3,1%.

Що стосується об’єктів, виставлених на продаж, то за 6 місяців 2021 року по всій Україні офіси подорожчали в середньому на 8,4%, вартість приміщень під торгівлю знизилася на 7,5%, а складські приміщення зросли в ціні на 8,6%.

Водночас у найбільших українських містах - Києві, Одесі, Харкові, Дніпрі та Львові спостерігалося зростання цін на офісні та складські приміщення, а вартість торговельних об’єктів зросла лише у Дніпрі, а у Києві майже не змінилася.

Найбільший ціновий стрибок стався в сегменті складських приміщень. Відчутно подорожчали склади у Львові (на 39,6%, оренда - на 10,5%), Києві (на 30,8%, оренда - на 8,3%), Дніпрі (на 29, 5%, оренда - на 29,9%). В Харкові зростання цін було більш помірним (на 6,7%), а в Одесі вартість складів залишилася майже без змін.

Генеральний директор групи компаній "Увекон" Володимир Шалаєв зазначив, що протягом шести місяців 2021 року, залежно від сегменту, форми власності (продаж/оренда) та площі об’єкта, ринок підлаштовувався під наявний попит та інші супутні обставини.

"Соціально-економічна непевність, а також невизначеність з подальшим перебігом пандемії наклали свій відбиток на ситуацію на ринку комерційної нерухомості. Ціни "стрибали" місяць до місяця, то знижуючись, то зростаючи, проте можна було простежити загальну тенденцію до помірного збільшення цін після чергового "піке".

Щодо ситуації в сегменті складської нерухомості, то стрімке зростання цін експерт пояснив наявним дефіцитом професійних і напівпрофесійних складських приміщень.

"За нашими даними рівень попиту залежно від регіону, стану приміщень та затребуваної площі на 30-50% переважає пропозицію. Саме тому вартість стрімко пішла вгору", - додав Шалаєв.

За прогнозами, до кінця року ситуація на ринку комерційної нерухомості залежатиме, насамперед, від рівня інфляції та можливого запровадження жорсткого карантину.

"Наприклад, у сегменті стріт-рітейлу в разі нового локдауну можливе подальше зниження цін в межах 5-10%. У сегменті офісної нерухомості, виставленої на продаж, ціни будуть стабільними із незначним зниженням вартості в рамках 3-5%, залежно від площі, локації, технічного стану об’єкту. Натомість вартість складських приміщень може зрости на додаткових 7%", - підсумував очільник "Увекон".