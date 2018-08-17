Рибалка: влада має зробити все для уникнення економічних проблем наступного року

За словами Рибалки, бюджетом наступного року має бути максимально антикризовим

Народний депутат, член комітету Верховної ради України з питань фінансової політики і банківської діяльності Сергій Рибалка закликає владу зробити системні кроки для уникнення кризи наступного року. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook, коментуючи останні послаблення курсу гривні.

Сьогоднішню девальвацію політик пояснив поточними факторами: "виплати по зовнішніх боргах та сезонність надходження валютної виручки від експортерів". На його думку, "уряд та НБУ не проти послабити гривню влітку, щоб не допускати значних коливань на початку осені - їм потрібно вирівняти ситуацію із недоотриманням доходів державного бюджету".

Рибалко вважає, що у випадку "якщо не станеться серйозних катаклізмів у світі, імовірно, курс до кінця року продовжить рухатись до показників, закладених у державному бюджеті (29,3), і може перетнути межу в 30 гривень за долар". Разом з тим, Рибалка попереджає про "серйозні економічні ризики" наступного року.

"Ситуація для нашого експорту прогнозовано погіршується. Починаючи від імовірного зменшення попиту на нашу продукцію з боку Туреччини, завершуючи наростанням протистояння з Росією. Восени почнеться гаряча фаза передвиборчої кампанії в Україні. Як завжди у таких випадках капітал прагне сховатися від непередбачуваних наслідків. До кінця року Україна ще повинна зробити кілька значних виплат по зовнішньому боргу. Все це створює серйозні ризики. А валютні резерви у нас вкрай обмежені", - написав він.

За словами Рибалки, уряд та НБУ повинні "дуже серйозно" попрацювати з місією Міжнародного валютного фонду аби отримати черговий транш та відкрити фінансування від інших партнерів.

"Потрібно ретельно працювати над бюджетом наступного року - він повинен бути максимально антикризовим. Парламент повинен сконцентруватися саме на економічних законопроектах. НБУ завчасно має відпрацювати усі потрібні варіанти захисту, враховуючи найгірші сценарії. Влада не може жити лише заради виборів, за принципом "перемогти, а там хоч потоп", - написав нардеп.

Фото: facebook.com/s.v.rybalka