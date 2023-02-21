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Спасатели нашли тело рыбака, которого два дня искали в водоеме в Киевской области

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Киев, Вторник 21 февраля 2023 09:46
Спасатели нашли тело рыбака, которого два дня искали в водоеме в Киевской области Фото: спасатели нашли тело рыбака, которого два дня искали в Киевской области (facebook com MNS GOV UA)
Автор: Наталия Гурковская

Спасатели обнаружили тело рыбака в водоеме села Ивановка Киевской области, упавшего под лед 19 февраля. Еще троих человек удалось спасти.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС Украины в Киевской области.

Так, 20 февраля, в селе Ивановка Белоцерковского района были закончены поисково-спасательные работы на водоеме.

"Найден погибший мужчина, который провалился под лед", - говорится в сообщении.

Как рассказали в спасательной службе, с помощью спасательной веревки группой поисково-водолазной службы г. Ржищев в составе двух человек был найден погибший мужчина 1960 года рождения, который провалился под лед 19 февраля.

Спасатели нашли тело рыбака, которого два дня искали в водоеме в Киевской области

Как сообщалось, 19 февраля в Киевской области четверо рыбаков упали под лед. В настоящее время троих из них уже удалось спасти, однако поиски четвертого еще продолжались. Его искали два дня.

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