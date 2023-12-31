Спасатели нашли еще два тела в Киеве после атаки россиян 29 декабря

Мэр столицы сообщил об нахождении еще одного тела погибшего под завалами склада в Шевченковском районе.

"Тело еще одного погибшего извлекли спасатели из-под завалов складского помещения в Шевченковском районе. В настоящее время количество жертв атаки на столицу 29 декабря - 18", - сообщил Кличко.

В то же время, начальник КГВА Сергей Попко утверждает, что число погибших составляет 19 человек.

"Еще двое погибших. Итого уже - 19! Спасатели продолжают обнаруживать жертв российского ракетного удара. Поисково-спасательная операция продолжается круглосуточно", - написал Попко.

Атака россиян по Киеву 29 декабря

В ночь с 28 на 29 декабря российские войска нанесли массированный ракетный удар по Украине, выпустив около 160 ракет разных видов. В небе над Киевом украинская ПВО сбила более 30 вражеских целей.

Первоначально сообщалось о 17 пострадавших в результате атаки. Позже эта цифра выросла до 28. Также были подтверждены три смерти.