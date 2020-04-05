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У лавах ЗСУ на ізоляції через коронавірус перебувають 114 військових

Новини » Коронавірус     05.04.2020 - 11:53
У лавах ЗСУ на ізоляції через коронавірус перебувають 114 військових
Ілюстративне фото (Віталій Носач/РБК-Україна)

Станом на 5 квітня у ЗСУ зареєстровано 3 випадки захворювання коронавірусною хворобою

У лавах Збройних сил України на ізоляції через коронавірус перебувають 114 військовослужбовців. Про це повідомляє прес-служба Міноборони, посилаючись на дані командування Медичних сил.

Так, станом на 7 ранку суботи у ЗСУ зареєстровано 3 випадки захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2.

"На ізоляції (в тому числі самоізоляція) - 114 осіб. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція у найближчі 3 доби - 28 осіб", - інформують у міністерстві.

Зазначається, що аналіз захворювань серед військових та цивільного населення свідчить про те, що найчастіше інфекція поширюється під час епізодичних зустрічей з найближчими людьми (друзями та рідними), що не входять до кола осіб, з якими ви спілкуєтеся щодня або мешкаєте разом.

Нагадаємо, вчора повідомлялося, що в ЗСУ зафіксували третій випадок зараження коронавірусів. Зокрема, захворювання коронавірусів підтвердили у другого військовослужбовця Київського гарнізону. Військовий з кінця березня лікувався в домашніх умовах з симптомами гострого респіраторного захворювання.

Як писало РБК-Україна, 2 квітня стало відомо про виявлення коронавірусу у першого військового в рядах Збройних сил. Його виявили в Київському гарнізоні. Військовий лікується в домашніх умовах під наглядом медичної служби.

До цього коронавірус виявили у медпрацівника військового госпіталю у Хмельницькому. На самоізоляцію відправили 10 військовослужбовців, з якими контактував хворий коронавірусів лікар.

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