Низка штатів США скоротили статистику щодо COVID після сплеску заражень, - AP

Кілька американських штатів - Флорида, Невада, Айова і Південна Дакота - скоротили свої звіти про статистику COVID-19 в цьому місяці відразу після того, як кількість випадків захворювання по країні почала стрімко зростати. Штати перейшли до щотижневої звітності замість щоденної.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AP .

На початку цього місяця Флорида змінила частоту повідомлень про зараження. Чиновники заявили, що це має сенс, враховуючи зменшення кількості випадків та збільшення кількості людей, які вакцинувалися. Незабаром після цього кількість випадків захворювання почала зростати, і на початку цього тижня на Флориду припадала п'ята частина нових випадків зараження COVID-19 в країні.

В результаті щотижневі випуски у Флориді призводять до наслідків для розуміння США поточного сплеску, оскільки статистика COVID-19 в штаті не надходить протягом шести днів на тиждень.

Представники охорони Здоров'я Флориди заявляють, що не обмежували обмін даними з Центрами з контролю і профілактики захворювань.

Небраска фактично припинила повідомляти про вірус протягом двох тижнів після того, як губернатор Піт Рікеттс оголосив про припинення офіційної надзвичайної ситуації через вірус.

Репортери були змушені надсилати офіційні запити або звертатися до національних веб-сайтів, які відстежують дані штату, щоб дізнатися про COVID-статистику. Через два тижні штат відступив і розробив щотижневий сайт, на якому наводяться деякі основні цифри.

Як зазначається, офіційні особи в Небрасці вирішили, що щодня оновлювати інформаційну панель по COVID-19 - поки не найвдаліше використання державних ресурсів - в том числі через те, що кількість переглядів сайту постійно знижується і це вказує на менший інтерес до цифр.

Відзначається, що інші штати пішли іншим шляхом і надали більше інформації, а Вашингтон на цьому тижні додав інформаційну панель про кількість жителів, які заразилися після вакцинації.

Водночас багато штатів останнім часом почали повідомляти про кількість заражень тільки в будні дні.

Уточнюється, що тенденція до скорочення обсягу подання даних стривожила фахівців з інфекційних захворювань, які вважають, що більше інформації краще під час пандемії. Люди звикли покладатися на державні панелі моніторингу вірусу, щоб приймати рішення, чи відвідувати великі збори або носити маски в громадських місцях, а розуміння рівня ризику в спільноті впливає на те, як люди реагують на обмеження, пов'язані з вірусами, і заклики пройти вакцинацію.

Зазначається, що таким чином громадськість була позбавлена інформації в реальному часі про спалахи, випадки, госпіталізації та смерті.

Водночас AP пише, що щотижнева звітність за цифрами і як і раніше дозволяє людям відстежувати загальні тенденції, згладжуючи деякі повсякденні варіації, які виникають через спосіб реєстрації випадків.