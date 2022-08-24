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Низка поїздів затримуються через ДТП на Кіровоградщині: графік "Укрзалізниці"

Фото: ряд поїздів затримуються через ДТП в Кіровоградській області (Віталій Носач РБК-Україна)
Автор: Артур Родивилов

Через ДТП біля залізничного полотна на ділянці Знам'янка - Пантаївка деякі поїзди курсують із запізненням.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу "Укрзалізниці".

УЗ оприлюднила графік поїздів із затримками:

  • № 86 Львів - Запоріжжя (+4 год 30 хв);
  • № 76 Київ - Кривий Ріг (+3 год 00 хв);
  • № 42 Львів - Дніпро (+3 год 10 хв);
  • № 92 Одеса - Харків (+3 год 06 хв);
  • №80 Київ - Дніпро (+1 год 45 хв);
  • № 7/8 Харків - Одеса (+2 год 25 хв).

Час затримки може змінюватися, зазначають в "Укрзалізниці".

Нагадаємо, 19 серпня в Харківській області вантажний потяг зійшов з рейок. Тож кілька пасажирських поїздів також затримувалися.

Крім цього, "Укрзалізниця" продовжить маршрут поїзда з Івано-Франківська для евакуації жителів Нікополя та Марганця.

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Укрзалізниця