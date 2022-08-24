Низка поїздів затримуються через ДТП на Кіровоградщині: графік "Укрзалізниці"

Через ДТП біля залізничного полотна на ділянці Знам'янка - Пантаївка деякі поїзди курсують із запізненням.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу "Укрзалізниці".
УЗ оприлюднила графік поїздів із затримками:
Час затримки може змінюватися, зазначають в "Укрзалізниці".
Нагадаємо, 19 серпня в Харківській області вантажний потяг зійшов з рейок. Тож кілька пасажирських поїздів також затримувалися.
Крім цього, "Укрзалізниця" продовжить маршрут поїзда з Івано-Франківська для евакуації жителів Нікополя та Марганця.
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