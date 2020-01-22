Рябошапка відкрив справу стосовно Киви через бійку в ресторані Києва

Генеральний прокурор відкрив кримінальну справу за фактом нанесення народним депутатом Іллею Ківою тілесних ушкоджень відвідувачу ресторану в Києві. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генпрокурора.

Згідно із заявою, Ківа в одному з ресторанів Києва 22 січня 2020 року, вдарив потерпілого головою в обличчя.

"Відповідні відомості внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань з попередньою кваліфікацією за ч. 1 ст. 122 Кримінального кодексу України (умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження)", - йдеться в повідомленні.

Зазначимо, згідно із законодавством відкрити провадження щодо народного депутата України може виключно Генеральний прокурор.

Нагадаємо, за повідомленням низки ЗМІ, Кива побився з ветераном АТО. Інцидент стався 22 січня близько 12:00 в ресторані "МОССО". У підписі до відео, яке опублікував один з Telegram-каналів йдеться, що народний депутат зустрічався з "представниками кримінального світу Дніпра", і в якийсь момент у нього виник конфлікт з відвідувачем.

На опублікованому запису видно, що нардеп підходить до чоловіка і завдає йому удару головою, в результаті чого отримує удар в обличчя кулаком.

Пізніше Кива опублікував на своїй сторінці в Facebook свою версію подій події. За його словами, чоловік в закладі поводився неадекватно і, щоб його заспокоїти, нардеп підійшов до столика, але отримав удар. Також нардеп Кива запевняє, що отримував погрози від ветерана АТО в мережі раніше.