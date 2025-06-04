Разрушение зданий и пожары: ГСЧС показали последствия атаки РФ по Харькову и пригороду

Россияне в ночь на 4 мая совершили комбинированную атаку по Харькову и пригороду. В результате обстрела были пожары и зафиксированы разрушенные здания.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram ГСЧС Украины.
"Ночью враг нанес комбинированный удар БПЛА и ракетами по Харькову и пригороду", - говорится в сообщении.
Известно, что последствия вражеского обстрела следующие:
"На месте событий работают подразделения ГСЧС и пиротехнические расчеты. Продолжается ликвидация пожаров", - добавили чрезвычайники.
Напомним, прошлой ночью враг атаковал дронами территорию почтового терминала в пригороде Харькова. В результате обстрела случился масштабный пожар. Как сообщали в ДСНС - горели два складских здания и контейнеры на общей площади 3000 квадратных метров.
Помимо этого, россияне ударили дронами по гражданскому предприятию в Балаклее (Харьковская область). В связи с этим один человек погиб и еще один был ранен.
Под обстрелом в ночь на 3 июня оказались также Одесса, Чернигов, Николаев и Полтава. Подробнее об атаке по каждому городу - читайте в материале РБК-Украина.
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