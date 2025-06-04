Разрушение зданий и пожары: ГСЧС показали последствия атаки РФ по Харькову и пригороду

Обстрелы Харькова и не только

Напомним, прошлой ночью враг атаковал дронами территорию почтового терминала в пригороде Харькова. В результате обстрела случился масштабный пожар. Как сообщали в ДСНС - горели два складских здания и контейнеры на общей площади 3000 квадратных метров.

Помимо этого, россияне ударили дронами по гражданскому предприятию в Балаклее (Харьковская область). В связи с этим один человек погиб и еще один был ранен.

Под обстрелом в ночь на 3 июня оказались также Одесса, Чернигов, Николаев и Полтава. Подробнее об атаке по каждому городу - читайте в материале РБК-Украина.

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