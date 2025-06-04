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Разрушение зданий и пожары: ГСЧС показали последствия атаки РФ по Харькову и пригороду

Среда 04 июня 2025 07:43
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Разрушение зданий и пожары: ГСЧС показали последствия атаки РФ по Харькову и пригороду Фото: спасатели на одном из мест происшествия (t.me/dsns_telegram)
Автор: Эдуард Ткач

Россияне в ночь на 4 мая совершили комбинированную атаку по Харькову и пригороду. В результате обстрела были пожары и зафиксированы разрушенные здания.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram ГСЧС Украины.

"Ночью враг нанес комбинированный удар БПЛА и ракетами по Харькову и пригороду", - говорится в сообщении.

Известно, что последствия вражеского обстрела следующие:

  • в Новобаварском районе Харькова загорелись производственное и складское здания, станция технического обслуживания и жилой дом. Предварительно, пострадал один человек;
  • в селе Циркуны Харьковского района горел жилой дом на площади 250 квадратных метров. Предварительно, без пострадавших.
Фото: последствия атаки РФ по Харькову и пригороду (t.me/dsns_telegram)

"На месте событий работают подразделения ГСЧС и пиротехнические расчеты. Продолжается ликвидация пожаров", - добавили чрезвычайники.

Обстрелы Харькова и не только

Напомним, прошлой ночью враг атаковал дронами территорию почтового терминала в пригороде Харькова. В результате обстрела случился масштабный пожар. Как сообщали в ДСНС - горели два складских здания и контейнеры на общей площади 3000 квадратных метров.

Помимо этого, россияне ударили дронами по гражданскому предприятию в Балаклее (Харьковская область). В связи с этим один человек погиб и еще один был ранен.

Под обстрелом в ночь на 3 июня оказались также Одесса, Чернигов, Николаев и Полтава. Подробнее об атаке по каждому городу - читайте в материале РБК-Украина.

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Разрушение зданий и пожары: ГСЧС показали последствия атаки РФ по Харькову и пригороду
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