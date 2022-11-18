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"Русский мир" - раковая опухоль, угрожающая всей Европе, - Моравецкий

Фото: Матеуш Моравецкий, премьер-министр Польши (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

НАТО и ЕС решительно отреагируют на возможную эскалацию войны на территории Украины. "Русский мир", является раковой опухолью, угрожающей Европе.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Polish Press Agency.

Во время пресс-конференции в Гданьске, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий выразил обеспокоенность из-за наращивания Россией войск в западном соседстве с Беларусью. По его словам, оккупанты могут попытаться открыть новый фронт в войне против Украины.

"Все в Европе и весь свободный мир обеспокоены тем, не намерен ли Кремль напасть на Украину с северо-запада, открыть новый фронт. Разорвать линии коммуникации, идущие из Польши, Словакии, Румынии к востоку, линии гуманитарных поставок, линии поставок оружия, чтобы Украина могла себя защитить", – сказал он.

Как отметил Моравецкий, лидеры ЕС договорились об усилении помощи Украине и решительном ответе вместе с НАТО в случае возможной российской эскалации.

Премьер добавил, что "русский мир" является раковой опухолью, которая угрожает не только большинству российского общества, но и всей Европе.

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