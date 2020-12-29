Румунія виділить Молдові вакцину від COVID з квоти по лінії ЄС

Румунія надасть Молдові партію вакцини від COVID з того обсягу, який отримує в рамках Євросоюзу. На сьогодні мова йде про 200 тисяч доз.

Про це домовилися сьогодні президенти обох країн Клаус Йоханніс і Майя Санду, передає newsmaker.md.

За словами Йоханніса, Румунія передасть вакцину незабаром. Крім того, Бухарест направить своїх фахівців для допомоги молдавським лікарям у лікуванні коронавірусу.

Крім того, молдавським фермерам, які постраждали від посухи, нададуть 6 тисяч донн дизельного палива, а незалежним ЗМІ - 250 тисяч євро.

Зазначимо, це була перша зустріч Санду з лідером іншої держави на посту президента Молдови. Вона пообіцяла, що після довгих років холодних відносин між країнами Молдова і Румунія повертаються до відкритого братерського співробітництва.

Також Йоханніс заявив, що найближчим часом буде підписано протокол про співпрацю у сфері освіти на 2021-2025 роки, який дозволить реформувати освіту в Молдові.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Україна отримає 16 млн доз вакцини від коронавіруса в рамках COVAX.

Як заявив голова Офісу президента Андрій Єрмак, Україна веде переговори про поставки з усіма виробниками, крім російських.