Румунія продала або подарувала майже 6 млн доз вакцин від COVID-19
Румунія використовувала менше 60% вакцин для власного населення. Близько 3,5 млн доз було продано в інші країни, 2,2 млн були передані в дар.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Euractiv.
"З кінця 2020 року Румунія отримала понад 28,6 млн доз вакцин проти COVID-19, але менше 60% було використано для власного населення. Близько 3,5 млн доз було продано в інші країни, 2,2 млн були передані в дар, а термін придатності майже одного мільйона з решти доз закінчився", - пише видання.
Варто відзначити, що Румунія - одна з найменш вакцинованих країн Європи: тільки 42% її населення зробили обидва щеплення. Тим не менш, це також одна з країн, яка регулярно купує вакцини, що поставляються в рамках угод, підписаних Європейською комісією.
Згідно з даними, наданими HotNews координаційним комітетом з вакцинації CNCAV, з 27 грудня 2020 року Румунія отримала 28,65 млн доз основних чотирьох вакцин проти COVID-19, дозволених в ЄС.
Однак до 9 січня людям, які проживають в Румунії, було зроблено 16 мільйонів щеплень. Румунія вирішила продати 1,17 мільйона доз вакцини BioNTech / Pfizer в Данію і ще 1,49 мільйона в Південну Корею. Румунський уряд також продав Німеччині 912 тисяч вакцин компанії Moderna.
Румунія додатково передала більше двох мільйонів доз в кілька країн. Молдова і Єгипет отримали по 500 тисяч доз, а Південна Корея отримала 450 тисяч.
Однак термін придатності майже мільйона доз вакцини AstraZeneca скінчився.
Тим часом Румунія очікує до кінця наступного тижня перші вакцини для дітей 5-11 років, хоча влада спочатку заявила, що вакцинація дітей молодшого віку повинна була початися в грудні.Влада також аналізує, чи слід скоротити терміни бустерної програми до менш ніж шести місяців. У найближчі дні комітет з вакцинації обговорить терміни бустерної вакцинації, оскільки інші країни прийняли аналогічні рішення.
Нагадаємо, Румунія з 8 січня почала штрафувати за носіння тканинних масок. Тепер громадянам за таку маску загрожує штраф у розмірі 2 500 леїв (близько 570 доларів).