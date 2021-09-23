Румунія розпочне вакцинацію бустерною дозою з 28 вересня

"Влада охорони здоров'я одноголосно прийняла рішення про введення третьої бустерної дози, починаючи з 28 вересня, для всіх людей, у яких минуло понад шість місяців після другої дози щеплення будь-якою з мРНК-вакцин", - заявив Національний координаційний комітет з вакцинації Румунії.

Зазначається, що в країні фіксують високий рівень зараження серед людей віком від 30 до 60 років. Сьогодні в Румунії вакциновано близько 5,27 млн осіб, що становить 27,17% від усього населення.

Також в країні почали повертати обмежувальні заходи. Наприклад, в Тімішоарі влада запровадила комендантську годину у вихідні, а робота магазинів обмежена до 18:00. Менші міста запровадили ще суворіші правила.

Якщо випадки зараження продовжать рости - муніципальний комітет з надзвичайних ситуацій може переглянути посилення обмеженнь.